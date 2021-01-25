Пенсионера нашли мертвым на Байконуре

Пожилого мужчину нашли мертвым в собственной квартире в городе Байконур в Казахстане. Об «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

В доме на проспекте Абая обнаружили труп 65-летнего пенсионера с гематомами на лице. Мужчина являлся гражданином России, но жил в Казахстане. Смерть наступила около двух часов назад.

На месте происшествия правоохранительные органы нашли деревянный табурет, вырез наволочки со следами вещества бурого цвета. Эти вещи забрали для исследования.

Эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти. Проверку на комплексе «Байконур» проведут представители Следственного комитета России.