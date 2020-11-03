Пенсионера, найденного в квартире подозреваемого в убийстве Маругова, проверят на наркотики

Следствие предположило, что пенсионер, найденный в квартире подозреваемого по делу об убийстве предпринимателя Владимира Маругова, мог находиться под наркотическими веществами. В ближайшее время мужчину проверят на наличие в организме запрещенных препаратов.

«Мужчина в настоящее время находится в больнице. Врачи установят факт, был он под какими-либо веществами или нет. Но такая вероятность действительно есть», — сообщила «360» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее в квартире подозреваемого нашли пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Рядом с ним находился мужчина, присматривающий за ним. По словам самого пострадавшего, подозреваемый его удерживал с целью получить московские квартиры.

По версии следствия, задержанный приобрел тот самый арбалет, которым был убит «колбасный король». Полиция продолжает поиски его соучастника. Также следователи работают над тем, чтобы выяснить все детали преступления.

Предпринимателя Владимира Маругова убили 1 ноября выстрелом из арбалета. Злоумышленники ворвались к нему в дом, связали мужчину и потребовали деньги, а после убили. В помещении находилась гражданская жена Маругова, которая успела сбежать и вызвать полицию.