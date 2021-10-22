Пенсионера, который расстрелял участкового из мести за жену, задержали в Брянской области

В Брянской области задержали 67-летнего Валентина Ц. Ранее он несколько раз выстрелил в участкового, который ранее привлекал жену пенсионера к административному наказанию. Об этом сообщил Life.

По данным издания, пенсионера заметили у лесополосы вдоль трассы, которая находится недалеко от села Фроловка. Его увидели полицейские, которые проезжали мимо. Когда правоохранители окликнули Цуканова, он попытался сбежать, однако не стал оказывать сопротивление при задержании. Полицейские не нашли у мужчины оружие. В его сумке лежали только лекарства и яблоки.

67-летнего жителя поселка Белые Берега в Брянской области объявили в розыск после нападения на полицейского. Он несколько раз выстрелил в старшего участкового уполномоченного полиции ОП-3 УМВД России по городу Брянску, после чего сбежал.

Участковый выжил, его госпитализировали с ранениями плеча, живота и поясницы. Он рассказал, что ранее привлек жену Цуканова к административной ответственности за торговлю самогоном. Жена нападавшего добавила, что в последний год у пенсионера начались проблемы с психикой — он не раз говорил, что убьет участкового.