02 февраля 2023, 23:26
Пенсионера из Приморья обвинили в смерти супруги
В Приморском крае перед судом предстанет 73-летний местный житель, которого обвинили в смерти жены. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Супруга обвиняемого погибла осенью 2022 года. Мужчина решил защитить дом от диких зверей и оборудовал ловушку. Во дворе пенсионер закрепил ружье, а к его курку присоединил проволоку. Ее нечаянно задела жена, и ружье выстрелило в нее.
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Полученное ранение оказалось смертельным: женщина скончалась после госпитализации.
Суд
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