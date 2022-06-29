Пенсионера из Новосибирской области осудят за убийство сына-наркомана

Пенсионер из поселка городского типа Кольцово Новосибирской области убил своего сына. Теперь его ждет суд. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в конце декабря 2021 года. Причиной убийства послужил тот факт, что погибший употреблял наркотики. Отец нанес ему 22 удара тупым предметом. Тело он спрятал в овраге рядом со своим домом. Погибшего обнаружили спустя четыре месяца.

При этом погибший неоднократно оскорблял родителей, угрожал им расправой, крал из дома вещи. Фигурант дела написал явку с повинной, а также полностью признал вину. Теперь ему грозит до 15 лет заключения.