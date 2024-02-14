Криминал 14 февраля 2024, 18:43 Пенсионера из Москвы обвинили в растлении 15-летней падчерицы СК возбудил дело о растлении 15-летней падчерицы против пенсионера из Москвы РИА «Новости»

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Пенсионера из Москвы обвинили в растлении 15-летней дочери сожительницы. Предположительно, мужчина надругался над подростком во время путешествия за границу. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Согласно данным ведомства, в январе этого года 66-летний мужчина, находясь за границей вместе с падчерицей своей гражданской жены, совершил в отношении девочки непристойные действия. Вернувшись в Россию, пострадавшая сообщила в полицию.

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Следователи приступили к сбору информации. Мужчине в ближайшее время предъявят обвинение.

В Москве также будут судить обвиняемого в изнасиловании, совершенном в 2011 году на северо-востоке столицы. Спустя годы следователи и криминалисты проанализировали материалы старого уголовного дела и вышли на след одного из подозреваемых в нападении на двух несовершеннолетних девушек.