Пенсионера из Ленобласти заподозрили в педофилии
В Ленинградской области правоохранители задержали 67-летнего жителя Светогорска, которого подозревают в надругательстве над двумя детьми. Об этом сообщило ИА Nation News.
Следствие полагает, что в 2016 году подозреваемый изнасиловал в своем доме 14-летнего подростка. Кроме того, с сентября прошлого года по сентябрь нынешнего его жертвой стал другой несовершеннолетний. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
По данным информагентства, накануне в Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого сожительница обвинила в растлении своей 10-летней дочери.