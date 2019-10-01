Пенсионера из Ленобласти заподозрили в педофилии

Следствие полагает, что в 2016 году подозреваемый изнасиловал в своем доме 14-летнего подростка. Кроме того, с сентября прошлого года по сентябрь нынешнего его жертвой стал другой несовершеннолетний. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

По данным информагентства, накануне в Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого сожительница обвинила в растлении своей 10-летней дочери.