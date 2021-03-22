Пенсионера до полусмерти избили около кафе Новосибирска. Его приняли за другого человека

Поездка к детям в Новосибирск закончилась для пенсионера из Братска госпитализацией. В кафе, где семья завтракала, с ними в конфликт вступила группа молодых людей. Когда пенсионер с женой и детьми покинули заведение, толпа бросилась за ними. Об этом «360» рассказала супруга пострадавшего.

По ее словам, мужа доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали ушиб головного мозга, трещину лобной части головы и перелом голени со смещением.

Женщина уточнила, что нападавших было четверо.

«Как сегодня выяснилось на очной ставке, они нас просто перепутали с женщинами, с которыми у них был конфликт в кафе. После этого они на нас напали», — поделилась она.

По ее словам, в момент нападения муж с сыном стояли на переходе и ждали, пока светофор переключится. В этот момент на них сзади напали четверо мужчин из кафе. Сама женщина вместе с дочерью начала кричать, чтобы прохожие вызвали скорую и полицию.

«У нас всего взрослых мужчин было: муж и сын. А их четверо. Ну и двое особо активные. Они не щадили сил, пинали лежачего», — рассказала она.

Женщина уточнила, что остановились нападавшие, только когда на улицу выскочили другие посетители кафе. Тогда обидчики просто убежали. В данный момент подозреваемых в нападении задержали.

В сообществе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором можно увидеть нападавших.

Автор записи попросил неравнодушных граждан помочь найти устроивших нападение. Копию видеозаписи он передал полиции.