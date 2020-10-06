Пенсионера держали в подвале и убили ради ключей от квартиры. Видео

Двое мигрантов похитили 76-летнего Валерия П. и держали его в подвале ради денег и ключей от его квартиры. Получив желаемое, мужчины убили его, а тело вывезли в лес. В распоряжении «360» оказалось видео из того подвала.

На кадрах видно, что пенсионера удерживали в небольшом помещении, попасть в которое можно через металлическую дверь. Сквозь щель между крышей и стеной можно виден свет, а из труб под потолком на пол капала вода.

По данным местного сайта 66.ru, 28 августа около 19:00 пенсионер вышел из своего дома № 25 на улице Народной Воли в Свердловске. Эту же информацию подтвердил источник «360». Спустя 40 минут он купил продукты в магазине, после чего больше не вышел на связь. Родственники пропавшего Валерия П. объявили его в розыск и пообещали вознаграждение в размере 300 тысяч рублей за информацию о том, где он находится.

Позже выяснилось, что в первые часы после пропажи пенсионер был в 100 метрах от магазина. Его держали в подвале здания на улице Хохрякова. Источник отметил, что по отношению к пенсионеру применяли насилие — по предварительной информации, пенсионера удерживали двое мужчин из Узбекистана и Таджикистана. В результате похитителям удалось получить ключи от его квартиры — один из мужчин искал там ценные вещи. Пока непонятно, пропало ли из квартиры какое-либо имущество, или похитители Валерия П. ничего не нашли.

Тело пенсионера обнаружили 26 сентября в районе 16-го километра Екатеринбургской кольцевой дороги. По данным источника в правоохранительных органах, его привезли туда уже мертвым — злоумышленники спрятали тело в лесополосе.

Правоохранители задержали одного из-подозреваемых — им оказался гражданин Узбекистана. Сейчас мужчина находится в СИЗО. По предварительным данным, его подельник, гражданин Таджикистана, мог уже вернуться на родину.

Следователи Свердловской области возбудили против двоих мигрантов два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Похищение человека».