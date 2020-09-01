Пенсионера арестовали за убийство тещи и жены в Петербурге
Арестован пожилой мужчина из Санкт-Петербурга по обвинению в убийстве жены и тещи. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.
По данным следствия, между родственниками произошел конфликт. Мужчина сначала ударил мать газовым ключом по голове. Она скончалась на месте. После этого он напал на жену и пырнул ее ножом. Она умерла в больнице позже.
Обвиняемый заявил, что женщины хотели его отравить. Он арестован на время следствия.