Пенсионера арестовали за убийство тещи и жены в Петербурге

По данным следствия, между родственниками произошел конфликт. Мужчина сначала ударил мать газовым ключом по голове. Она скончалась на месте. После этого он напал на жену и пырнул ее ножом. Она умерла в больнице позже.

Обвиняемый заявил, что женщины хотели его отравить. Он арестован на время следствия.