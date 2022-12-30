30 декабря 2022, 17:18
Пенсионер зарезал свою молодую жену в Италии
Пожилой мужчина напал на свою 29-летнюю супругу с ножом и нанес ей смертельные ранения. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Пенсионеру в возрасте 63-лет не понравилось то, что его спутница решила с ним расстаться. Женщина пришла домой забрать свои вещи и сообщила о своем решении супругу. Тот пришел в ярость, накинулся на женщину с ножом и нанес ей 12 ранений в область живота.
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От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.
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