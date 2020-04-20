Пенсионер задушил соседа по палате в Краснодаре. Он принял его за взломщика

Пенсионер задушил соседа по палате в одной из больниц Краснодара. Несмотря на усилия врачей, 39-летнего мужчину спасти не удалось.

Нападение произошло в ночь на 18 апреля в отделении эндокринологии городской больницы № 1 Краснодара. 73-летний пенсионер задушил своего 39-летнего соседа по палате — он напал на мужчину, когда тот спал. На крики проснувшегося сбежались врачи, которые стали оказывать ему неотложную помощь. Однако спасти мужчину не удалось — он скончался от асфиксии.

Пенсионер объяснил свой поступок: ему показалось, что в этот момент он находился не в общей палате, а дома. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Со слов подозреваемого, в ночь на 18 апреля 2020 года ему показалось, что он находится дома, а его сосед по палате якобы проник в его домовладение. В связи с этим фигурант напал на мужчину и стал его душить Пресс-служба.

Следователи возбудили уголовное дело о статье «Убийство». Сейчас решается вопрос о выборе для пенсионера меры пресечения. Чтобы восстановить всю картину произошедшего, правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.