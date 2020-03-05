Пенсионер забил до смерти соседа по палате в Архангельской области
В Архангельской области осудили 67-летнего пенсионера, который забил до смерти соседа по больничной палате. Об этом сообщило ИА FlasshNord со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным информагентства, убийство произошло 10 февраля. Мужчина избил парализованного 74-летнего соседа по палате. Он ударил его металлической тростью по лицу и голове. Потерпевший скончался. Агрессивный пенсионер объяснил свой поступок тем, что погибший громко стонал и мешал ему отдыхать. «Дни.ру» рассказали, что следующие семь лет осужденный проведет в колонии строго режима.