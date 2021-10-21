Житель поселка Белые Берега в Брянской области объявлен в розыск. Он выстрелил в участкового, а затем скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону. По данным Telegram-канала Shot, мотивом преступления стала месть за жену.

Все произошло накануне вечером на улице Кирова в Белых Берегах. Мужчина несколько раз выстрелил в находившегося в отпуске старшего участкового уполномоченного полиции ОП-3 УМВД России по городу Брянску, а потом скрылся с места происшествия. Раненого госпитализировали.

Стрелком оказался ранее судимый 68-летний местный житель Валерий Цуканов. Он был замечен передвигающимся на автомобилях «Нива» и Volkswagen Transporter.

Источник фото: ГУ МВД по Брянской области

По данным Shot, у пострадавшего диагностировали ранение плеча, живота и поясницы. Полицейский сообщил, что ранее привлек жену Цуканова к административной ответственности за торговлю самогоном.

Супруга подозреваемого заявила, что у пенсионера в последний год стали появляться проблемы с психикой, из-за этого пара разъехалась. Цуканов, в частности, говорил, что собирается убить участкового.

«УМВД России по Брянской области предупреждает о необходимости соблюдать осторожность, разыскиваемый мужчина может быть вооружен огнестрельным оружием», — сказано в сообщении ведомства.

Полиция попросила всех, кто что-нибудь знает о местоположении предполагаемого преступника, позвонить по телефонам: (4832) 63-14-49, 66-70-90 или 02 (с мобильного — 102).