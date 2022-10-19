Пенсионер выстрелил в подростков из-за громкой музыки в Новгородской области | 360°

Криминал 19 октября 2022, 19:12 Пенсионер выстрелил в подростков из-за громкой музыки в Новгородской области

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Пожилой мужчина открыл стрельбу по подросткам, которые громко слушали музыку в Новгородской области. Двое из них попали в больницу, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

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Происшествие случилось в деревне Ращеп. На пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Суд в ближайшее время выберет для злоумышленника меру пресечения.