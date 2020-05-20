Пенсионер впустил домой студенток, угостил их чаем, а те его обокрали. Мать одной из них назвала поступок «неудобным»

Студентки из татарского города Менделеевск обманули доверчивого дедушку. Они попросились к нему якобы в туалет, а потом забрали у него деньги и банковские карты.

Видео этого случая появилось в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что пока пенсионер накрывает на стол, одна обыскивает его одежду в прихожей, другая просто сидит в зале.

Во время чаепития шарившая в карманах дедушки перекинула подруге что-то похожее на деньги. Позже гости распрощались с дедушкой и ушли. Воровок уже нашли и задержали. Эту информацию «360» подтвердила мама одной из них.

«Пока она [дочь] у сотрудников полиции. Я не знаю, почему они там оказались. Я так поняла, что вторая его и знала», — сообщила Наталья Валеева.

По ее словам, особых финансовых трудностей у семьи нет.

«Живем средне, как все», — отметила она.

Женщина извинилась за поступок своей 18-летней дочери: «Конечно, неудобно, стыдно». В комментариях к видеозаписи Валеева оказалась более многословна.

Прошу извинения за одну из этих, что стоит на шухере. Это как бы моя дочь, даже не хочется ее теперь так назвать… Извините меня за то, что воспитала, и то, что получилось. Хочу принести извинения дедушке и родственникам морально и материально Наталья Валеева.

Она уточнила, что в Сеть ролик выложил внук обманутого пенсионера. Он, в свою очередь, рассказал, что его дед живет один, поэтому в целях безопасности родные установили скрытую камеру в квартире. «360» узнал, что пожилого мужчину зовут Леонид Скубиш. Ему 83 года. Об этом нам сообщили в местном отделении полиции.

ИА «Татар-информ» со ссылкой на МВД написало, что преступницами оказались студентки местного филиала ТИСБИ 17 и 18 лет. Одна из подружек раньше уже состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Девушки украли у пенсионера тысячу рулей и телефон. Деньги они потратили, телефон во время задержания забрали полицейские.