Криминал 08 февраля 2024, 18:48 Пенсионер в Петербурге напал на собутыльника с кухонным топориком

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Хозяин одной из квартир на Шлиссельбургском проспекте в Петербурге разбил голову гостю во время застолья. Об этом сообщил Petrograd.ru,

В гости к 77-летнему пенсионеру пришли несколько друзей, они сели выпивать. В какой-то момент хозяин квартиры оказался недоволен поведением одного из визитеров и ударил его по голове кухонным топориком. Пострадавший выжил, но находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

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