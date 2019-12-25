Пенсионер в Москве отдал драгоценности за 2 млн фальшивых долларов

По словам пострадавшего, он собирался взять заем, гарантировав его коллекцией драгоценных камней, на которые у него имелись все необходимые сертификаты. Выбранная контора предоставила москвичу деньги, которые тот только дома заподозрил в фальшивости. В банке ему подтвердили, что деньги ненастоящие.

По словам Васенина, полиция уже задержала 34-летнего подозреваемого в городе Жуковский. Преступники заранее подготовили операцию — распределили роли, арендовали офис, который создал бы впечатление официальной конторы. В обмен на драгоценные камни, москвичу отдали сумку с «билетами банка приколов».

«По данному факту следствием ОМВД по району Щукино возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество“. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание соучастников противоправного деяния», — заключил глава пресс-службы столичного главка МВД.