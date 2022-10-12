Пенсионер в Минводах попытался заживо сжечь сотрудницу ПФР в кабинете | 360°

Эксклюзив 12 октября 2022, 18:28 Поделиться Telegram

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Viber Пенсионер в Минводах попытался заживо сжечь сотрудницу ПФР в кабинете Губернатор Владимиров: житель Минвод поджечь сотрудницу Пенсионного фонда в кабинете РИА Новости

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Проживающий в Минеральных водах пенсионер попытался заживо сжечь работницу Пенсионного фонда в ее же кабинете. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Неизвестный мужчина вошел в здание местного отделения пенсионного фонда, облил бензином его начальницу и поджег. Женщину госпитализировали, она осталась жива, работают врачи», — написал он.

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Глава региона отметил, что правоохранительные органы оперативно задержали нападавшего.

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«Специалисту дадут правовую оценку происшествия и разберутся в причинах его неадекватного поведения, — заключил он.

Пострадавшей оказалась сотрудница ПФР в Минводах Наталья Анисимова. Она рассказала «360», что злоумышленник ранее неоднократно приходил в учреждение с заявлением о назначении ему выплат по старости, однако ему отказали из-за отсутствия пенсионных баллов и трудового стажа.

«Я объясняла, что он получал выплаты по инвалидности и теперь нужно обратиться в больницу, чтобы ее продлили. Мужчина дважды подавал заявление, у нас и Ставрополе. Дважды последовал отказ», — рассказала сотрудница ПФР.

Анисимова сообщила, что в этот день мужчина пришел, держа в руках пластиковые бутылки. В какой-то момент он разлил бензин на пол, разбрызгал на нее и поджег.

«Нажала на тревожную кнопку, пытались оббежать его, чтобы выскочить из кабинета. На руку сильно попало, от плеча до локтя сильный ожог. Врачи наложили повязку. Волосы погорели и ухо», — рассказала пострадавшая «360».

В августе житель Калининградской области сжег 33 контейнера ТБО, пытаясь уничтожить постриженные и выброшенные в мусор собственные волосы.

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