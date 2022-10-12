Пенсионер в Минводах попытался заживо сжечь сотрудницу ПФР в кабинете | 360°

Пенсионер в Минводах попытался заживо сжечь сотрудницу ПФР в кабинете
Губернатор Владимиров: житель Минвод поджечь сотрудницу Пенсионного фонда в кабинете
РИА Новости
Проживающий в Минеральных водах пенсионер попытался заживо сжечь работницу Пенсионного фонда в ее же кабинете. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Неизвестный мужчина вошел в здание местного отделения пенсионного фонда, облил бензином его начальницу и поджег. Женщину госпитализировали, она осталась жива, работают врачи», — написал он.
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Глава региона отметил, что правоохранительные органы оперативно задержали нападавшего.
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«Специалисту дадут правовую оценку происшествия и разберутся в причинах его неадекватного поведения, — заключил он.
Пострадавшей оказалась сотрудница ПФР в Минводах Наталья Анисимова. Она рассказала «360», что злоумышленник ранее неоднократно приходил в учреждение с заявлением о назначении ему выплат по старости, однако ему отказали из-за отсутствия пенсионных баллов и трудового стажа.
«Я объясняла, что он получал выплаты по инвалидности и теперь нужно обратиться в больницу, чтобы ее продлили. Мужчина дважды подавал заявление, у нас и Ставрополе. Дважды последовал отказ», — рассказала сотрудница ПФР.
Анисимова сообщила, что в этот день мужчина пришел, держа в руках пластиковые бутылки. В какой-то момент он разлил бензин на пол, разбрызгал на нее и поджег.
«Нажала на тревожную кнопку, пытались оббежать его, чтобы выскочить из кабинета. На руку сильно попало, от плеча до локтя сильный ожог. Врачи наложили повязку. Волосы погорели и ухо», — рассказала пострадавшая «360».
Следователи завели против мужчины уголовное за покушение на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенное общеопасным способом. В данный момент его доставили в отдел для допроса. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка СК. Региональная прокуратура начала проверку по факту случившегося.
В августе житель Калининградской области сжег 33 контейнера ТБО, пытаясь уничтожить постриженные и выброшенные в мусор собственные волосы.