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    03 сентября 2020, 12:56

    Пенсионер в Кузбассе застрелил соседа на глазах у семьи. Видео

    Анатолий Минкин

    Конфликт между жителями в городе Топки в Кузбассе закончился убийством. Обиженный на соседей пенсионер застрелил мужчину на глазах у его семьи и ранил 14-летнего подростка. Видео с места событий опубликовало издание Baza.

    На опубликованных кадрах видно, что пенсионер достает ружье, сначала замахивается, а потом начинает стрелять.

    По данным пресс-службы областного главка СК, все произошло 28 августа. У пострадавшей семьи был давний конфликт с соседом-пенсионером. В тот день он подошел к их дому. Сначала пожилой мужчина начал ругаться с хозяйкой, а потом ударил ее. Женщина закричала и попросила сына срочно позвать отца.

    Когда глава семьи выбежал на улицу, то пенсионер начал стрелять. От полученных ранений 38-летний мужчина скончался на месте, а его сын получил ранение в плечо. Соседи вызвали на место полицию и медиков.

    Пенсионера задержали на месте. Следователи завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Убийство общеопасным способом». Сейчас специалисты проводят следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

    Следователи опубликовали видео с места происшествия.

    На опубликованных кадрах видно, что оружие у пенсионера изъяли. Отстрелянные патроны ищут в траве при помощи металлоискателя.

    Новости SMI.FM