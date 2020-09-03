Пенсионер в Кузбассе застрелил соседа на глазах у семьи. Видео

На опубликованных кадрах видно, что пенсионер достает ружье, сначала замахивается, а потом начинает стрелять.

По данным пресс-службы областного главка СК, все произошло 28 августа. У пострадавшей семьи был давний конфликт с соседом-пенсионером. В тот день он подошел к их дому. Сначала пожилой мужчина начал ругаться с хозяйкой, а потом ударил ее. Женщина закричала и попросила сына срочно позвать отца.

Когда глава семьи выбежал на улицу, то пенсионер начал стрелять. От полученных ранений 38-летний мужчина скончался на месте, а его сын получил ранение в плечо. Соседи вызвали на место полицию и медиков.

Пенсионера задержали на месте. Следователи завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Убийство общеопасным способом». Сейчас специалисты проводят следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

Следователи опубликовали видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что оружие у пенсионера изъяли. Отстрелянные патроны ищут в траве при помощи металлоискателя.