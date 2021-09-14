Пенсионер устроил стрельбу в поликлинике в Челябинской области

Пожилой мужчина устроил стрельбу в поликлинике в Челябинской области. Об этом сообщила ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным агентства Ura.ru, никто не пострадал. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и ругался. Потом он достал охотничье сигнальное устройство и произвел несколько выстрелов. Сейчас пенсионер задержан.

«Мужчина, 1940 года рождения, доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка», — рассказали в пресс-службе ведомства.