Криминал 27 марта 2023, 23:42 Пенсионер стал жертвой мошенников в Петербурге и отдал им шесть миллионов рублей

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Пенсионер, проживающий в Московском районе Санкт-Петербурга, стал жертвой мошенников. Он отдал злоумышленникам порядка шести миллионов рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленобласти

Пострадавший обратился в полицию 26 марта. Он рассказал, что на протяжении двух месяцев ему звонили злоумышленники и представлялись сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка.

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На данный момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.