Пенсионер совращал школьницу в Магнитогорске

Пенсионера задержали за домогательства к 14-летней школьнице в Магнитогорске. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала «Царьград», мужчина каким-то образом заманил несовершеннолетнюю к себе домой.

«Там он держал ее в руках, не давая уйти, обнимал и совершал иные действия сексуального характера. Девочка смогла вырваться и убежать, затем сразу рассказал обо всем своей бабушке», — рассказал источник.

Мужчину задержали и завели на него уголовное дело. Оказалось, он уже был судим.