Пенсионер сядет в тюрьму за попытку изнасилования в Кузбассе

Суд приговорил к пяти годам тюрьмы пенсионера, который пытался изнасиловать женщину в Кузбассе. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Пострадавшая занималась побелкой потолка в его доме. После окончания работы пенсионер напал на женщину с ножом. Она смогла убежать, а потом сообщила в полицию.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.