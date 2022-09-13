Пенсионер сядет в тюрьму на 8 лет за убийство жены в Кемеровской области | 360°

Криминал 13 сентября 2022, 16:57 Поделиться Telegram

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Viber Пенсионер сядет в тюрьму на 8 лет за убийство жены в Кемеровской области

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Суд в Кемеровской области приговорил 68-летнего мужчину к восьми годам тюрьмы. Он убил свою жену, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по региону.

По данным следствия, мужчина заехал домой ненадолго, в машине его ждала внучка. У супругов произошел конфликт, в итоге пенсионер избил жену, после чего та скончалась от полученных травм.

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«Вечером, когда они вернулись домой, девушка обнаружила тело бабушки и вызвала сотрудников полиции», — рассказали в ведомстве.

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Теперь пенсионер отправится в тюрьму на восемь лет.

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