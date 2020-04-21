Пенсионер-рецидивист из Коломны убил свидетельницу, которая отправила его за решетку

58-летний житель Коломны убил женщину в своем гараже. Так он отомстил ей за свидетельские показания по делу восьмилетней давности. Именно благодаря погибшей, его арестовали и судили за убийство и изнасилование другой местной жительницы. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Убийство произошло в Коломне вечером 20 апреля на улице Цементников, возле четвертого дома. События разворачивались в отдельно стоящем гараже. Именно туда ранее отсидевший мужчина пригласил свою старую знакомую и ее приятеля. Компания выпивала, и в какой-то момент организатор встречи достал обрез и застрелил 45-летнюю женщину.

Жертву пенсионер выбрал неслучайно. Несколько лет назад мужчину судили за убийство и изнасилование другой местной жительницы, и именно свидетельские показания убитой помогли отправить его за решетку на восемь лет. Отсидев свой срок, убийца вышел на свободу и решил отомстить. Он нашел свидетельницу и наладил с ней общение. Неизвестно, как долго он притворялся, что все забыл, но ему удалось убедить в этом женщину.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что свидетельницу убили выстрелом в грудь. На месте преступления обнаружили обрез ружья, пять гильз и один патрон. Источник подчеркнул, что это оружие не было зарегистрировано.