Пенсионер избил супругу и тестя в Ростовской области | 360°

Криминал 13 сентября 2022, 19:13 Поделиться Telegram

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Viber Пенсионер избил супругу и тестя в Ростовской области

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Пожилой мужчина напал на жену и 90-летнего тестя. Возбуждено уголовное дело, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

По данным следствия, между родственниками произошла ссора. В результате злоумышленник ударил супругу обухом топора по голове, а потом избил ее отца.

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Женщине удалось позвать на помощь. Соседи вызвали полицию. На пенсионера завели уголовное дело за покушение на убийство.

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