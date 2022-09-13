Пенсионер избил супругу и тестя в Ростовской области | 360°

Все новости

Подмосковье

13 сентября 2022, 20:43

Новую школу в поселке Новый городок построят в 2023 году

Мир

13 сентября 2022, 20:39

Сказать «нет» Майе Санду. Действующей власти Молдавии больше интересен Запад, а не собственный народ

Реклама

Знаменитости

13 сентября 2022, 20:27

Клаву Коку и Агутина предложили не пускать на фестиваль в Ставропольском крае

Подмосковье

13 сентября 2022, 20:17

ГУСТ Подмосковья начало использовать в работе искусственный интеллект

Мир

13 сентября 2022, 20:16

ЕС высказался за скорейшие переговоры России и Украины

Важное

13 сентября 2022, 20:10

Путин объяснил проблемы с «Северным потоком» антироссийскими санкциями

Подмосковье

13 сентября 2022, 20:10

Загрязнение водоемов выявили в двух подмосковных округах

Здоровье

13 сентября 2022, 19:59

Испытания назальной вакцины от ковида и гриппа начались в России

Мир

13 сентября 2022, 19:49

Мировым лидерам напомнили о важности диалога на фоне кризиса и конфликтов

Криминал

13 сентября 2022, 19:13

Пенсионер избил супругу и тестя в Ростовской области

Читать 360tv в

Пожилой мужчина напал на жену и 90-летнего тестя. Возбуждено уголовное дело, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

По данным следствия, между родственниками произошла ссора. В результате злоумышленник ударил супругу обухом топора по голове, а потом избил ее отца.

Реклама

Женщине удалось позвать на помощь. Соседи вызвали полицию. На пенсионера завели уголовное дело за покушение на убийство.

Реклама

Мужчины

Избиения

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама