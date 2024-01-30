Криминал 30 января 2024, 16:07 Пенсионер предстанет перед судом за убийство знакомого в Свердловской области

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В Свердловской области суд рассмотрит дело 66-летнего пенсионера, который застрелил своего знакомого. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга в беседе с Ura.ru.

По версии следствия, между мужчинами произошла ссора. Во время конфликта обвиняемый схватил огнестрельное оружие и выстрелил в 59-летнего мужчину, от полученных ранений тот скончался.

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Отмечается, что пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.