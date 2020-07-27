Пенсионер помог деньгами москвичу, а тот обокрал его в ответ

Пожилой мужчина решил помочь молодому москвичу и дал ему 50 рублей. Этот же парень позже обокрал пенсионера и забрал у него кошелек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Москве.

Мужчина встретил парня, примерно 20 лет, по дороге домой. Неизвестный подошел к пенсионеру, пожаловался на свое трудное финансовое положение и попросил денег. Пенсионер достал кошелек и отдал молодому парню 50 рублей.

Позже дедушка снова встретил неизвестного уже у подъезда своего дома. Парень обнял мужчину и сжал его настолько сильно, что пенсионер не смог пошевелиться. В это время злоумышленник достал из кармана кошелек и убежал. В бумажнике было семь тысяч рублей. Полицейские проводят проверку.

Ранее в Химках неизвестный украл велосипед стоимостью 400 тысяч рублей. Такая высокая цена у двухколесного транспорта из-за того, что он предназначен для спортивных соревнований, а не для езды по городу.