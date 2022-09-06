Пожилой житель Ростовской области получил срок за сожжение жены | 360°

Криминал 06 сентября 2022, 18:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пожилой житель Ростовской области получил срок за сожжение жены

Читать 360tv в

Суд вынес приговор пенсионеру, который сжег супругу в Ростовской области. Его приговорили к 14,5 годам тюрьмы. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным следствия, у пары произошел конфликт. В итоге мужчина облил жену бензином и поджег. После этого он попытался потушить возгорание, но женщина уже получила несовместимые с жизнью травмы. Ее доставили в больницу, где она скончалась.

Реклама

Теперь пенсионер отправится в тюрьмы на 14,5 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

Реклама

0 0 0 0 0 0