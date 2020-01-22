Пенсионер погиб в центре Петербурга. СМИ назвали его ветераном МВД Казахстана

21 января в одну из петербургских больниц скорая привезла 63-летнего мужчину с Дегтярной улицы с травмой головы. Врачи не смогли спасти его жизнь. По предварительным данным, он разбил голову, когда упал на входе в свою квартиру.

Ранее kр.ru сообщил, что этот мужчина — ветеран МВД Казахстана, а травму он получил во время драки с подростками возле своего дома.

СК эти сведения опроверг: никакой информации об убийстве мужчины школьниками у следователей нет. Сейчас сотрудники правоохранительных органов осмотрели место, где погиб пенсионер. Они поговорили с очевидцами ЧП и назначили судебно-медицинскую экспертизу.