Пенсионер подстрелил хулигана на парковке, защищая 52-летнюю соседку в Санкт-Петербурге | 360°

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Пенсионер подстрелил хулигана на парковке, защищая 52-летнюю соседку в Санкт-Петербурге

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу: конфликт из-за парковки закончился стрельбой

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В Санкт-Петербурге 62-летний мужчина открыл стрельбу на парковке, чтобы защитить соседку от хулигана. Пенсионер Станислав Ложинский рассказал «360» подробности происшествия и объяснил, почему ему пришлось применить травматическое оружие.

ЧП произошло вечером 29 сентября у жилого дома на Богатырском проспекте. Во двор подъехала 56-летняя жительница. Внезапно к ее машине подскочил неизвестный, он кричал и нецензурно выражался. Сосед-пенсионер бросился выручать женщину.

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«Похоже, хулиган был <…> обкуренный. Сначала меня ударил, потом достал нож и стал им размахивать. У меня не было другого выхода, пришлось применить оружие. Я стоял с соседом на крыльце и видел, как мужчина начал бить по машине, соседка вышла испуганная. Он стал на нее наседать, в этот момент я вмешался», — пояснил Станислав Ложинский.

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Конфликт произошел из-за парковки, которая рассердила нападавшего. Когда Ложинский выстрелил из травматического пистолета, парень упал на землю. Пенсионер попросил вызвать скорую помощь и полицию. Он подчеркнул, что оружие официально зарегистрировано на него. Сейчас в отношении пенсионера составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Хулиган — в больнице, пенсионер — в полиции

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что вызов дежурному полиции Приморского района поступил около 18:15.

«Установлено, что во дворе дома возник конфликт между автоледи и 42-летним мужчиной. Он несколько раз ударил по автомобилю. За женщину вступился ее сосед, который в этот момент оказался на улице», — отметили в полиции.

По данным правоохранителей, между мужчинами завязалась потасовка. Когда хулиган достал нож, пенсионер выхватил травматический пистолет «Гроза».

«В результате раненый с травмой груди госпитализирован в больницу, а стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства», — уточнили правоохранители.

По данному инциденту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стрельба

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