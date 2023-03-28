Эксклюзив 28 марта 2023, 17:22 Пенсионер открыл стрельбу по прохожим и собакам в Петербурге МВД: в Петербурге задержали пенсионера за стрельбу по прохожим, собакам и автомобилям

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В Санкт-Петербурге пенсионер вышел на улицу с оружием и открыл стрельбу по прохожим, собакам и припаркованным автомобилям. Неадекватного мужчину задержали, сообщили в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В распоряжении «360» оказалось видео с камер. На нем пожилой мужчина целился в выгуливающих собак прохожих, их питомцев и стрелял по автомобилям на улице Костюшко.

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«В полицию Московского района 27 марта, в 16:43, поступило сообщение от председателя управляющей компании, <…> что во дворе дома мужчина стреляет из предмета, похожего на пистолет, по людям, собакам и машинам», — уточнили в ведомстве.

Наряд патрульно-постовой службы задержал 74-летнего пенсионера. У него изъяли пистолет для страйкбола Stalker SA230.

В МВД уточнили, что по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Соседи предположили в разговоре с «360», что, скорее всего, пенсионер был нетрезв. Сотрудникам УК пожилой мужчина признался, что его якобы кто-то обидел.