28 марта 2023, 17:22
Пенсионер открыл стрельбу по прохожим и собакам в Петербурге
МВД: в Петербурге задержали пенсионера за стрельбу по прохожим, собакам и автомобилям
В Санкт-Петербурге пенсионер вышел на улицу с оружием и открыл стрельбу по прохожим, собакам и припаркованным автомобилям. Неадекватного мужчину задержали, сообщили в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.
В распоряжении «360» оказалось видео с камер. На нем пожилой мужчина целился в выгуливающих собак прохожих, их питомцев и стрелял по автомобилям на улице Костюшко.
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«В полицию Московского района 27 марта, в 16:43, поступило сообщение от председателя управляющей компании, <…> что во дворе дома мужчина стреляет из предмета, похожего на пистолет, по людям, собакам и машинам», — уточнили в ведомстве.
Наряд патрульно-постовой службы задержал 74-летнего пенсионера. У него изъяли пистолет для страйкбола Stalker SA230.
В МВД уточнили, что по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Соседи предположили в разговоре с «360», что, скорее всего, пенсионер был нетрезв. Сотрудникам УК пожилой мужчина признался, что его якобы кто-то обидел.
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