Пенсионер открыл стрельбу из ружья возле своего дома в Приамурье

Пожилой житель города Свободный в Амурской области устроил стрельбу из гладкоствольного ружья возле своего дома. Пенсионер стрелял в воздух, теперь он стал фигурантом дела о хулиганстве.

О стрельбе в полицию сообщил сосед. На место прибыли правоохранители, в доме у 70-летнего стрелка они нашли гладкоствольное ружье ИЖ 18, карабин «Вепрь» и двуствольное ружья ИЖ 27, сообщили в региональном УМВД.

В полиции уточнили, что в результате стрельбы пенсионера никто не пострадал, все его оружие изъято, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Наказание по этой статье предусматривает штраф до одного миллиона рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет. Максимальное наказание представляет лишение свободы на срок до семи лет.

Расследование дела продолжается. Правоохранители выясняют мотивы пенсионера и другие обстоятельства, побудившие его начать стрелять из ружья рядом с жилыми домами.

Накануне РИА ФАН сообщало о стрельбе в городе Тулун Иркутской области. Там мужчина открыл огонь из пневматического оружия по прохожим из окна своей квартиры.