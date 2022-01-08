Пенсионер начал мастурбировать на глазах 13-летней москвички в метро

Пожилого жителя Москвы задержали после приставаний к 13-летней девочке в метро. Он начал мастурбировать на глазах школьницы, написал «МК».

По данным издания, развратными действиями мужчина занимался 4 января в вагоне метро между станциями «Строгино» и «Кунцевская» на Арбатско-Покровской ветке.

Источник «МК» уточнил, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В СК и МВД случившееся официально не комментировали.

Несколькими днями ранее в Костроме задержали двух преступников, подозреваемых в убийстве пятилетней девочки. Один из них ранее был судим за педофилию и распространение порнографии, у второго была условная судимость за кражу. После случившегося в Госдуме заявили, что в ближайшее время примут закон о пожизненном сроке для педофилов.