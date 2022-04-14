Пенсионер лишился всех сбережений после общения с мошенниками в Ростовской области

В Ростовской области жертвой телефонного мошенничества стал еще один пенсионер. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на региональное МВД.

В ведомстве сообщили, что с 70-летним мужчиной по телефону связался неизвестный, который представился сотрудником брокерской компании. Он убедил собеседника вложиться в акции и перевести ему на счет более 140 тысяч рублей.

Спустя несколько дней «брокер» снова позвонил пенсионеру и предложил ему взять кредит, чтобы увеличить поступления. На этот раз пожилой мужчина перевел 198 тысяч рублей, после чего «брокер» перестал выходить на связь.

Затем пострадавшему позвонил другой человек, который представился юристом. Он предложил ему помощь в возврате похищенных средств и попросил доступ к счету. Получив необходимые данные, мошенники сняли со счета пенсионера все оставшиеся деньги. В результате пострадавший лишился более трех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.