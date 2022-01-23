Шокирующий случай произошел под Новосибирском. Сайт kp.ru со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что 69-летний пенсионер изнасиловал семилетнюю девочку в Карасукском районе.

Источник уточнил, что мужчина надругался над девочкой в машине, он увел ее за несколько километров от села Октябрьское.

Мама ребенка обратилась с заявлением в полицию, педофил уже задержан. Его обвиняют по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Отмечается, что ранее мужчина судим не был. Семья пострадавшей девочки благополучная, на учете в полиции не состоит.

Ранее резонансный случай произошел в Костроме, два педофила похитили и изнасиловали пятилетнюю девочку, после чего убили. Полиция задержала подозреваемых, им предъявили обвинение.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на трагедию в Костроме, сообщив, что закон о пожизненном заключении педофилов может быть принят в ближайшее время.