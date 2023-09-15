Криминал 15 сентября 2023, 14:43 Пенсионер из Владимирской области обстрелял полицейских и погиб в пожаре

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В Собнинском районе Владимирской области пенсионер сгорел в квартире, скрываясь от полицейских. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой областную прокуратуру.

В поселке Строитель 66-летний мужчина повздорил с соседями, и они позвонили в полицию. Приехавших правоохранителей пенсионер встретил стрельбой. Едва они покинули квартиру, уходя от пуль, ее хозяин заперся изнутри. И после этого за дверью начался пожар.

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Прибывшие на место сотрудники МЧС быстро справились с огнем, при тушении они нашли тело мужчины. Проводится проверка.

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