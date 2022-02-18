Пенсионер из Тюменской области два года проведет в колонии-поселении за смерть жены в ДТП

Согласно решению Ялуторовского районного суда, 59-летний пенсионер два года проведет в колонии-поселении как виновный в аварии, в которой погибла его жена.

Как сообщает nashgorod.ru, вынося такое решение, суд посчитал, что мужчина грубо нарушил ПДД весной минувшего года на автодороге Шадринск в Ялуторовск.

На 170 километре шли дорожные работы, о чем предупреждал соответствующий знак. Но мужчина не стал сбавлять скорость и, чтобы не врезаться в стоящий впереди автомобиль, резко свернул вправо, из-за чего машина оказалась в кювете.

Супругу водителя доставили в больницу сначала в Тюмени, а потом в Сургут, где она скончалась через два месяца из-за полученных травмами.

Мужчина уже отдал дочери жены 120 тысяч рублей, затраченных ею на похороны. А для для оплаты части моральной компенсации он решил отказаться от доли в наследовании дома погибшей супруги стоимостью четыре миллиона рублей.