Пенсионер из Ростовской области стал организатором смертельной поножовщины

60-летний житель хутора Кастырский Ростовской области стал организатором поножовщины. Его задержали. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР по Ростовской области.

По версии следователей, мужчина пригласил к себе в гости 52-летнего приятеля. Во время застолья между ними завязалась ссора. Хозяин дома схватился за нож и ударил оппонента в живот. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Сейчас подозреваемый находится в камере следственного изолятора. Там он пробудет два месяца. Ему грозит до 15 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.