Пенсионер из Прикамья четыре раза звонил в полицию перед смертью
Пожилой житель города Чайковский был убит на собственной даче в Пермском крае. Перед смертью пенсионер четыре раза звонил в полицию. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Сын погибшего Андрей Новоселов рассказал, что отца нашла сестра. Девушка приехала на дачу и обнаружила тело 66-летнего мужчины. На его теле было два ножевых ранения.
«В субботу днем у отца с кем-то произошел конфликт. Причину пока не знаю. Сотрудники приехали, составили протокол и уехали. Но похоже, кто-то недовольный вернулся. По словам сестры, он несколько раз звонил на номер полиции — в его мобильном телефоне как минимум четыре исходящих вызова. Он либо не мог дозвониться, либо они не успели подъехать на вызов», — рассказал сын пенсионера.
Андрей Новоселов объявил вознаграждение тем, кто сообщит информацию о преступнике. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.