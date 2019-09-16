Пенсионер из Прикамья четыре раза звонил в полицию перед смертью

Сын погибшего Андрей Новоселов рассказал, что отца нашла сестра. Девушка приехала на дачу и обнаружила тело 66-летнего мужчины. На его теле было два ножевых ранения.

«В субботу днем у отца с кем-то произошел конфликт. Причину пока не знаю. Сотрудники приехали, составили протокол и уехали. Но похоже, кто-то недовольный вернулся. По словам сестры, он несколько раз звонил на номер полиции — в его мобильном телефоне как минимум четыре исходящих вызова. Он либо не мог дозвониться, либо они не успели подъехать на вызов», — рассказал сын пенсионера.

Андрей Новоселов объявил вознаграждение тем, кто сообщит информацию о преступнике. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.