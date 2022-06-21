Пенсионер из Оренбургской области отправится в тюрьму за убийство 24-летней давности

Жителя Оренбургской области заподозрили в убийстве, совершенном 24 года назад. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Orenday.

По версии сотрудников СК России по Оренбургской области, в 1998 году злоумышленник застрелил 16-летнего подростка. Сделал он это, чтобы отвести от себя подозрения в краже скота из животноводческой базы колхоза.

Ранее 66-летний мужчина привлекался к отвественности за убийство собственного племянника. Теперь его ждет судебное разбирательство за очередное преступление.