10 августа 2023, 17:32
Пенсионер из Москвы отдал мошенникам более 17 миллионов рублей
Прокуратура Москвы: телефонные аферисты забрали у пенсионера 17 миллионов рублей
Пенсионер в Москве стал жертвой телефонных аферистов и перевел им 17 миллионов рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, мошенники позвонили 82-летнему пенсионеру и представились сотрудниками банка и спецслужб. Они сообщили пожилому мужчине, что его средства оказались под угрозой и убедили снять деньги со своих банковских счетов и перевести им. Часть суммы пенсионер несколько раз передавал курьерам.
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Он отдавал мошенникам деньги в течение месяца. Ущерб составил около 17 миллионов рублей.
Мошенники попросили пострадавшего установить на мобильный телефон приложение для обмена сообщениями, в котором уже происходило дальнейшее общение.
пресс-служба прокуратуры Москвы
Прокуратура напомнила о том, что сотрудники правоохранительных органов никогда не попросят снять деньги или передать их курьеру, а также не будут звонить по телефону.
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