Криминал 26 января 2024, 16:56 Пенсионер из Москвы отдал аферистам 15 миллионов рублей для «декларирования» Мошенники похитили у москвича 15,4 млн рублей под предлогом их «декларирования» Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

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В Москве 76-летний местный житель стал жертвой мошенников и потерял 15,4 миллиона рублей. Правоохранители приступили к поискам злоумышленников, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчине позвонил неизвестный, представившись работником банка. Он сообщил, что какая-то женщина попыталась по доверенности переоформить на себя его пенсию. Далее к разговору подключились подельники звонившего. Им удалось узнать у пенсионера, что тот хранит в квартире крупную сумму наличных.

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Затем мужчину убедили в необходимости «задекларировать» все накопления. Для этого он должен был передать все деньги курьерам, которые отвезут их в банк, а после оформления документов вернут сбережения обратно. Поверив злоумышленникам, пенсионер отдал двум курьерам 70 тысяч долларов США и семь миллионов рублей.

Мошенники решили не останавливаться и попросили москвича помощи в поимке банковских аферистов. Для завершения успешной операции мужчине нужно было обналичить с банковского счета деньги. Выполняя инструкцию злоумышленников, он снял 2,2 миллиона рублей, положил их в коробку и передал курьеру. Спустя несколько дней они перестали выходить на связь.

Теперь их ищет полиция под контролем прокуратуры.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предположил, что в будущем мошенники смогут научиться подделывать видеосообщения при помощи технологии дипфейк. В соцсетях и мессенджерах могут начать рассылать дипфейк-видео в реальном времени.