Криминал 20 апреля 2023, 23:13 Пенсионер из Ленинградской области зарезал жену и явился с повинной

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Сотрудники полиции обнаружили в СНТ «Флора» деревни Кобрино Гатчинского района Ленинградской области тело пенсионерки. Спустя время в отдел пришел 75-летний муж погибшей и сознался в убийстве. Об этом сообщило издание «ЛенТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома.

Тело женщины нашли 19 апреля. На ее шее и пальцах обеих рук были порезы. Полицейские возбудили уголовное дело. Спустя время ее супруг сознался в содеянном, написали «Невские новости».

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Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.