Пенсионер из Екатеринбурга за день 77 раз перевел мошенникам деньги

Пожилой мужчина перевел мошенникам в общей сложности 6,8 миллиона рублей. Деньги он отправлял несколько дней, причем в один из дней осуществил 77 переводов по 15 тысяч, сообщило Ura.ru со ссылкой на УМВД.

Случай произошел в Екатеринбурге. Мошенники звонили мужчине, представляясь сотрудниками банка. В период с 13 июля по 2 августа пенсионер снимал накопления со счетов и переводил якобы на безопасные счета, принадлежащие аферистам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.