За две лопаты снега. Пенсионер из Богородского округа обвинил соседа в избиении

Пенсионер Иван Петрович из села Следово Богородского округа вышел убирать снег возле дома, а в итоге оказался в больнице. Мужчина уверяет, что на него напал сосед и якобы жестоко избил.

Сейчас Иван Петрович рассказывает про своего соседа, как про дикого зверя. «Как мне даст вот так по башке, я раз — и упал. И он сел на меня, надавил на глотку коленками и давай меня лупить — с левой, с правой, с левой, с правой!» — вспоминает он.

Источник фото: телеканал «360»

Причиной избиения старика якобы стали несколько лопат снега, которые два года назад тот кинул к сетчатому забору. Две лопаты якобы попали и на участок Алексея Климова. Молодой человек нападение на соседа все это время отрицает и говорит, что это он пострадавший. «Я его не бил вообще-то, не надо так говорить», — заявил он.

Ивана Петровича увезли на скорой. У него был сломан нос, сотрясение мозга, несколько выбитых зубов. В больнице он провел месяц. «Не знаю, что с мозгами, я страшно мучаюсь головной болью. Два года! Виски болят», — говорит пенсионер.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Ивана Петровича, во время нападения соседа он был в очках, и разбитые линзы повредили ему хрусталик глаза. В заключении врача не стали указывать, что это последствия избиения.

Источник фото: телеканал «360»

Семь раз за два года дочке Ивана Петровича отказывали в возбуждении дела, так как это якобы обычные соседские разборки. Когда же дело возбудили, оказалось, что у пенсионера травмы несерьезные, а срок давности по 115 статье уже истек. Дочка Ивана Петровича считает, что сосед пустил в ход знакомства.

«Пока мы тут ждали скорую, он с ними же уехал, то есть он скрылся с места происшествия, быстренько заехал в травмпункт Ногинска, написал, что его сосед ударил лопатой», — уверяет она.

Источник фото: телеканал «360»

После очередной экспертизы, которая нашла необратимые последствия для здоровья Ивана Петровича, следователи все же хотели изменить статью и довести дело до суда, но тут возразила прокуратура. Адвокат Климова настаивает, что именно пенсионер в этой ситуации является зачинщиком.

«Бросал снег на чужую территорию. Со своей территории на чужую. А когда ему сделали замечание, он избил этого человека лопатой. Все есть на видео, дед большой фантазер», — заявила Светлана Трубникова, адвокат.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас прокуратура проверяет очередную жалобу дочери Ивана Петровича. Если дело не переквалифицируют, то семья может рассчитывать только на обращение к мировому судье за компенсацией вреда.