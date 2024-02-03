Криминал 03 февраля 2024, 05:53 Пенсионер-инвалид забил жену до смерти дубиной на Алтае из-за телевизора СК: на Алтае инвалид насмерть забил жену из-за отказа выключить телевизор Freepik

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Инвалид-пенсионер насмерть забил дубиной свою 89-летнюю супругу во время ссоры, разозлившись на ее отказ выключить телевизор. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба управления СКР по Алтайскому краю.

Следователи уже завершили расследование. Выяснилось, что преступление произошло в ночь на 2 ноября 2023 года.

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«После ссоры, возникшей из-за отказа потерпевшей выключить телевизор, обвиняемый из внезапно возникших личных неприязненных отношений к супруге деревянной дубиной нанес последней множественные удары», — уточнило ведомство.

Женщина скончалась на месте от полученных ранений. Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Ему избрали более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, потому что он является инвалидом второй группы и передвигается на инвалидной коляске. Дело направили в суд.

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