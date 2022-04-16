Экспертиза признала вменяемыми убивших девочку педофилов в Костроме

Педофилы, ставшие участниками резонансного убийства девочки в Костроме в январе 2022 года, признаны экспертизой вменяемыми. Об этом «360» сообщил адвокат семьи погибшей Андрей Алешкин.

«Согласно имеющейся информации и экспертизе, оба обвиняемых признаны вменяемыми и полежат уголовному наказанию», — рассказал он.

По словам Алешкина, следственные органы совершили все необходимые следственные действия в порядке со статьей № 73 УПК.

«Обвинение предъявлено в полном объеме согласно предварительному обвинению, а именно совершение убийства, развратных и сексуальных действий насильственного характера в отношении малолетней», — заключил адвокат.

Девочка пропала в Костроме в начале января. Спустя несколько дней поисков ее тело обнаружили в одном из местных общежитий. Полиция задержала двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в преступлении. В ходе допроса они дали признательные показания.

Ранее Алешкин осудил СМИ за публикации фейков о смерти девочки.