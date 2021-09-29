Педофила задержали в Забайкалье за насилие над школьницей

Педофил в Забайкальском крае задержан за насилие над девятилетней девочкой. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по региону.

Следствие выяснило, что 26 сентября в Нерчинске 42-летний мужчина обманул девочку и привел ее в свой дом, где изнасиловал. После этого подозреваемый сбежал и два дня прятался в соседнем районном центре, где его задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Осмотрено место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы», — сказано в сообщении СК.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста». Подозреваемому в ближайшее время выдвинут обвинение. Следователи будут просить об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Расследование дела продолжается. Предполагаемый педофил может получить до 20 лет лишения свободы.